Полиция Севастополя в очередной раз предупреждает — повсюду мошенники!

В течение одного дня полиция Севастополя зарегистрировала два факта дистанционного мошенничества на общую сумму 143 тысячи рублей.

В первом случае, 33-летняя местная жительница, желая приобрести дорогостоящий инструмент с помощью одного из интернет-магазинов, перечислила продавцу 118 тысяч рублей в счёт предоплаты. После получения денег незнакомец перестал выходить на связь. При схожих обстоятельствах пострадала вторая жительница Севастополя. Она решила приобрести смартфон по объявлению в социальной сети и после выбора понравившегося гаджета перечислила неизвестному продавцу 25 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.

Полиция Севастополя напоминает гражданам о необходимости быть бдительными при покупке и продаже вещей в сети Интернет. Пользуйтесь только проверенными ресурсами, обязательно читайте отзывы о сайтах и продавцах, а также помните, что любая дистанционная предоплата товара потенциально опасна, так как вы можете стать жертвой обмана.