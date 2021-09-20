Полиция Севастополя вновь предупреждает: остерегайтесь дистанционных мошенников!

Полиция Севастополя подчёркивает: приобретение различных товаров через интернет-сервисы повсеместно вошло в жизнь большинства современных людей. При этом не все граждане, осуществляющие продажу дистанционно, действуют добросовестно.

Так, к примеру, интернет-мошенники, выдавая себя за администраторов онлайн-магазинов, не отправляют заранее оплаченный товар или присылают непригодные для использования вещи. В одном из недавних случаев 32-летний житель Севастополя, желая приобрести автомобильные диски через интернет-сервис, перечислил продавцу 42 тысячи рублей, однако свой товар так и не получил. Осознав, что он стал жертвой преступления, пострадавший обратился в полицию. Стоит отметить, что потерпевший знал о существовании данной мошеннической схемы, но понадеявшись на добросовестность продавца, пострадал от его противоправных действий. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия, направленные на установление и розыск мошенника, — подчёркивают специалисты.

Обратим внимание, что для того, чтобы запланированная покупка не была впоследствии омрачена совершенным в отношении вас преступлением, полиция Севастополя призывает придерживаться мер предосторожности.

В договорные отношения рекомендуется вступать с теми интернет-магазинами, которые осуществляют свою деятельность длительное время и о работе которых имеются положительные отзывы от ваших родственников и знакомых. Отметим, что мошенники нередко создают поддельные сайты, название которых схоже на наименование известных фирм. Поэтому перед тем, как заказать товар, в первую очередь внимательно прочтите название онлайн-магазина.

Учитывая, что злоумышленники чаще всего указывают фиктивные номера мобильных телефонов одновременно в нескольких частных объявлениях, рекомендуем прежде, чем заключить сделку, позвонить продавцу и удостовериться в подлинности этого номера. Если абонент долгое время недоступен или не отвечает, то такое обстоятельство должно вас насторожить. Продажа дорогостоящего имущества по заниженной цене тоже должна вызвать подозрение. В любом случае не рекомендуем сразу осуществлять покупку на крупную сумму.

Также перед оплатой необходимо внимательно ознакомиться с товаром. Если нет возможности встретиться с продавцом лично, то попросите его показать видео предмета со всех ракурсов, задайте ряд уточняющих вопросов о продаваемой вещи. При покупках рекомендуем использовать систему безопасной сделки.

Кроме того, в нашем городе продолжают регистрироваться мошеннические действия в отношении владельцев банковских карт. Мошенники осуществляют звонки гражданам и, представившись сотрудниками банков, сообщают о попытке хищения денежных средств, находящихся на счету. Для этого они просили перевести деньги на «безопасный счет» или спрашивали конфиденциальные данные банковской карты. При общении с гражданами некоторые злоумышленники уверенно пользовались банковской терминологией и владели информацией о потенциальной жертве. Отметим, что большинство потерпевших от подобных преступных действий знали о существовании данной мошеннической схемы, однако введенные в заблуждение внезапным звонком незнакомца, необдуманно выполняли его требования, в результате чего преступники беспрепятственно завладевали их сбережениями. Поэтому при поступлении вам указанных звонков рекомендуем сохранять спокойствие и рассудительность. В первую очередь необходимо помнить, что настоящие работники банков не обращаются к клиентам с такими вопросами по телефону. Данные звонки могут осуществлять только мошенники. В такой ситуации следует немедленно прекратить разговор и связаться с обслуживающим вас банком, чтобы убедиться, что с вашими денежными средствами все в порядке, — говорят специалисты.

Если же вы пострадали от дистанционного мошенничества или иного преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайший отдел МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова