Полиция Симферополя просит помощи в опознании мужчины, погибшего в ДТП

Отделом полиции №2 «Киевский» УМВД России в Симферополе устанавливается личность неопознанного мужчины, погибшего 29 декабря 2019 года в результате дорожно-транспортного происшествия. Трагедия произошла возле конечной остановки по ул. Ялтинское шоссе в крымской столице. Приметы мужчины:

возраст 50-60 лет, рост 170 см, тип лица — европеоидный.

особые приметы: шрам в области переносицы 5-6 см.

схема зубного аппарата: отсутствовали при жизни — на верхней челюсти справа — 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й зубы, на нижней челюсти справа — 8-й зуб, слева -1-й зуб; корень от зуба: на нижней челюсти слева — 4-й зуб; коронка желтого метала — на нижней челюсти с права: 5-й, 6-й,7-й зубы, слева — 5-й, 6-й, 7-й, 8-й зубы.

был одет: куртка оливкого цвета (двухсторонняя); синие джинсы, свитер в коричнево-белую полоску, тельняшка (черно-белые полосы), кроссовки синего цвета и с желтой подошвой. В карманах одежды ничего не было.