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Полиция выясняет обстоятельства ДТП на трассе «Таврида»

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на трассе «Таврида»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:25 26.03.2020

25 марта, в 08:30в Белогорском районе, на трассе «Таврида»  произошло ДТП с участием двух автомобилей. Полиция выясняет обстоятельства аварии, идет поиск очевидцев и проверка.

По предварительной информации, водитель автомобиля ««Nissan», гражданин 1969 г.р., двигаясь по автодороге «Таврида» Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай – Севастополь со стороны Симферополя — в направлении Керчи, на 127км+100м трассы выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением гражданина 1985 г.р., который двигался со стороны Керчи — в направлении г.Симферополь. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля «Лада». Пострадавший был госпитализирован, — сообщили в МВД по РК.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на трассе «Таврида»

На месте аварии работали все оперативные службы.

Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым было организовано оперативное взаимодействие всех ответственных служб. К месту ДТП выехали: одно отделение 8 пожарно-спасательной части (г. Белогорск) 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, АСО «Крым-спас», ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи, — отметили в ГУ МЧС по РК.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на трассе «Таврида»

Уточняется, что пострадавший находится в Белогорской райбольнице.

Фото: ГУ МЧС по РК.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на трассе «Таврида»

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