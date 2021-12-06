Полиция выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего после ДТП в Симферопольском районе  

Устанавливаются обстоятельства инцидента, произошедшего между участниками ДТП в Симферопольском районе. Так, 4 декабря в селе Заречное произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и «Škoda». В этой аварии никто не пострадал, однако…

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что между водителями и пассажирами автомобилей произошел конфликт, в результате которого участники друг другу нанесли телесные повреждения. Позже они обратились в полицию, — сообщили в МВД по РК.

В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Фото: МВД по РК.