Полигон ТКО в Судаке рекультивируют с опережением графика

Работы по рекультивации отработанного полигона твердых коммунальных отходов в городе Судак ведутся в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна», входящего в состав федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

На сегодняшний день на объекте выполнены работы по расчистке и планировке территории под временную строительную площадку, переформированию свалочного тела (выемка, перемещение, планировка, уплотнение и террасирование свалочного грунта), — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Справка: Реализация регионального проекта «Чистая страна» началась в 2019 году и рассчитана до 2024 включительно. Цель регионального проекта — рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов в границах городов Республики Крым.