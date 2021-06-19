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Полигон ТКО в Судаке рекультивируют с опережением графика
фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Полигон ТКО в Судаке рекультивируют с опережением графика

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:53 19.06.2021

Работы по рекультивации отработанного полигона твердых коммунальных отходов в городе Судак ведутся в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна», входящего в состав федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

На сегодняшний день на объекте выполнены работы по расчистке и планировке территории под временную строительную площадку, переформированию свалочного тела (выемка, перемещение, планировка, уплотнение и террасирование свалочного грунта), — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Полигон ТКО в Судаке рекультивируют с опережением графика

 

Справка: Реализация регионального проекта «Чистая страна» началась в 2019 году и рассчитана до 2024 включительно. Цель регионального проекта — рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов в границах городов Республики Крым.

Полигон ТКО в Судаке рекультивируют с опережением графика

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