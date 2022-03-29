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Поликлиника в Инкермане обслуживает около трех тысяч детей

Поликлиника в Инкермане обслуживает около трех тысяч детей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:05 29.03.2022

В Инкермане после капитального ремонта открылась детская поликлиника. Медучреждение обслуживает детей в возрасте до 17 лет из города и близлежащих сел – на сегодняшний день это порядка трех тысяч человек. Прием первых пациентов стартовал в начале марта. В поликлинике появились новые кабинеты и оборудование, а также увеличен штат сотрудников.

У нас увеличился штат в плане приема врача акушера-гинеколога — до этого его здесь не было. Также свои кабинеты обрели врачи-хирурги и травматологи, раньше им приходилось принимать в свободных кабинетах. Появился современный лор-комбайн, новым оборудованием оснащен кабинет офтальмолога, дозакупаются аппараты УЗИ, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя главного врача по медицинской части горбольницы №9 Татьяну Крылову.

В поликлинике работают два педиатрических участка — оба укомплектованы врачами-педиатрами. Также здесь принимают узкие специалисты — отоларинголог, хирург, травматолог, офтальмолог, эндокринолог и акушер-гинеколог. Для комфортного ожидания в медучреждении также работает пункт матери и ребенка, где можно находиться перед приемом.

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Поликлиника в Инкермане обслуживает около трех тысяч детей Поликлиника в Инкермане обслуживает около трех тысяч детей Поликлиника в Инкермане обслуживает около трех тысяч детей Поликлиника в Инкермане обслуживает около трех тысяч детей Поликлиника в Инкермане обслуживает около трех тысяч детей

Кроме того, в поликлинике ведется забор крови в новом процедурном кабинете, профилактические прививки, организован кабинет массажа, а также появился кабинет физиотерапевтических процедур. Медперсонал доволен ремонтом – кабинеты оборудованы всем необходимым и работать очень комфортно, — отмечает заместитель главврача.

Напомним, в ходе капитального ремонта фасад здания утеплили специализированной ватой, поверх нее нанесли защитную декоративную штукатурку. У центрального входа оборудовали новое крыльцо с пандусом. В рамках отдельного контракта был запроектирован и обустроен лифт для маломобильных групп граждан. На время ремонта прием проводился в приспособленных помещениях взрослой поликлиники.


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