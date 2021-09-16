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Поликлинику в бухте Казачья в Севастополе обещают построить к концу года
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Поликлинику в бухте Казачья в Севастополе обещают построить к концу года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:56 16.09.2021

В микрорайоне бухта Казачья продолжается строительство новой поликлиники на 320 посещений в смену. Готовность объекта – порядка 50%.

Уверенно могу сказать, что подрядчик идет опережающими темпами. Стопроцентная строительная готовность будет обеспечена до конца года, хотя по контракту завершение объекта – в декабре следующего года. До марта 2022-го планируем обеспечить поликлинику инженерными сетями и ввести в эксплуатацию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

На объекте подрядчик рассказал, что  уже возведен монолитный каркас здания медучреждения и сейчас идет заполнение стен и монтаж сетей.

Далее приступим к устройству кровли, остеклению и фасадным работам. Предусмотрено все необходимое для маломобильных групп населения – лифт, пандусы, дополнительное освещение, – отмечает исполнительный директор компании-подрядчика Эльдар Абелкасимов.

Здание будущей поликлиники разделено на три блока: детское отделение на 120 посещений в смену, взрослое отделение на 200 посещений и женская консультация. Проект также предусматривает благоустройство территории: обустройство внутреннего проезда, тротуаров, устройство газонов, высадку деревьев и кустарников.

Поликлинику в бухте Казачья в Севастополе обещают построить к концу года

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