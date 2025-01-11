Полицейские изъяли у жителя Крыма более 7,5 кг наркотиков

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым в результате проведённых мероприятий вышли на след и при силовой поддержке спецподразделения региональной Росгвардии задержали в Симферопольском районе 28-летнего местного жителя, планировавшего сбыть особо крупную партию синтетических наркотических средств.
В ходе обследования земельного участка мужчины полицейские обнаружили закопанные им брикеты с мефедроном и так называемой «солью» общей массой около 3,5 кг. Ещё несколько свёртков с аналогичным содержимым, но общей массой порядка 4 кг, а также упаковочный материал и весы сыщики нашли в частном доме злоумышленника. Они были спрятаны в коробках. Подозреваемый в наркопреступлении пояснил, что приобрёл «синтетику» для дальнейшего сбыта через тайники-закладки на территории республики, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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