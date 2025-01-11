Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Полицейские изъяли у жителя Крыма более 7,5 кг наркотиков
актуально в республике
Полицейские изъяли у жителя Крыма более 7,5 кг наркотиков
фото: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

Полицейские изъяли у жителя Крыма более 7,5 кг наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:47 11.01.2025

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым в результате проведённых мероприятий вышли на след и при силовой поддержке спецподразделения региональной Росгвардии задержали в Симферопольском районе 28-летнего местного жителя, планировавшего сбыть особо крупную партию синтетических наркотических средств.

В ходе обследования земельного участка мужчины полицейские обнаружили закопанные им брикеты с мефедроном и так называемой «солью» общей массой около 3,5 кг. Ещё несколько свёртков с аналогичным содержимым, но общей массой порядка 4 кг, а также упаковочный материал и весы сыщики нашли в частном доме злоумышленника. Они были спрятаны в коробках. Подозреваемый в наркопреступлении пояснил, что приобрёл «синтетику» для дальнейшего сбыта через тайники-закладки на территории республики, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Узнайте больше:  В Севастополе разыскивают мужчину - пропал без вести Ильнур Назаров

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: МВД России в Крыму

МВД России в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x