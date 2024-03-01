Полицейские Керчи изъяли у местного жителя аж полтора кило «травки»

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Керчи поступила оперативная информация о причастности 44-летнего местного жителя к незаконному хранению крупной партии наркотиков.

При осмотре домовладения подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли коробки, пластмассовые банки, емкости с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом, высушенные кусты конопли, — сообщили в МВД по РК.

Мужчина пояснил, что обнаруженные в его домовладении вещества являются наркосодержащими. Он их выращивал и хранил для личного употребления без цели сбыта. Вот только объемы…

Согласно проведенной экспертизе, изъятые вещества являются наркотическим веществом конопля общей массой 1 422 грамма, наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой 96 граммов и наркотическим средством смола каннабиса (гашишное масло) общей массой 8 граммов, — отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.

Фото: МВД по РК.