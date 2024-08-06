Полицейские Севастополя подвели итоги первого этапа антинаркотической операции «Мак – 2024»

Целью проводимой операции является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

В результате проведения рейдовых мероприятий по фактам незаконного культивирования наркосодержащих растений составлено три протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.5.1 КоАП РФ, пресечено культивирование 52 кустов растения рода «Конопля». Также полицейскими составлено 4 административных протокола по ст. 6.8 КоАП РФ и 11 административных протоколов по ст. 6.9 КоАП РФ.

За время операции полицейскими раскрыто 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе по фактам хранения, покушения на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств растительного происхождения и «синтетики».

В рамках первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мак – 2024» сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято около 700 граммов наркотических средств.

В период с 20 по 29 августа текущего года сотрудниками наркоконтроля планируется проведение второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2024».

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю