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За минувшие выходные доверчивые севастопольцы отдали мошенникам почти три миллиона рублей
Иллюстрация: pxhere.com

Полицейские Севастополя предупреждает граждан о наиболее распространенных мошеннических схемах

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 13:49 27.10.2024

В Севастополе продолжают регистрироваться случаи дистанционного и контактного мошенничества. Только за одни сутки в ОМВД России по Ленинскому району поступило 4 заявления граждан, пострадавших от злоумышленников, общая сумма нанесенного им ущерба составила более 429 тысяч рублей.

Действуя по одной из наиболее распространённых мошеннических схем – предложение получения прибыли путем инвестирования, в ходе общения через мессенджеры и социальные сети аферисты убедили 18-летнюю девушку и 42-летнюю женщину перевести на подконтрольные им счета 18 тысяч рублей и 296 тысяч рублей соответственно.  В другом случае, представившись знакомой потерпевшей, преступники с помощью онлайн-переписки попросили 35-летнюю местную жительницу срочно занять деньги. Введенная в заблуждение, пострадавшая перевела мошенникам 15 тысяч рублей. Желание приобрести постельное белье у незнакомца обернулось для 85-летней пенсионерки имущественным ущербом. Днем пожилая женщина впустила в свою квартиру лжепродавца и после его ухода обнаружила пропажу крупной денежной суммы и ювелирных изделий, — рассказали в пресс-службе Севастополя. 

С целью предупреждения имущественных преступлений, полиция Севастополя напоминает, что обещания быстрой и легкой выгоды исходит, как правило, только от мошенников, желающих похитить ваши накопления. При поступлении такого заманчивого предложения следует немедленно прервать разговор и переписку с незнакомцем, избегая даже непродолжительного общения.

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Если вам поступило электронное сообщение от знакомого с просьбой осуществить денежный перевод, рекомендуем связаться с другом по телефону или задать ему ряд уточняющих вопросов, ответы на которые знают только ваши близкие.

Разъясните членам семьи преклонного возраста об опасности каких-либо покупок у незнакомых лиц, посещающих граждан по месту жительства. Не пускайте таких незнакомцев в жилище. Если к вам пришли представители коммунальных или социальных служб потребуйте у них предъявить соответствующее удостоверение, а в случае подозрения, позвоните в эти организации и уточните, направлялся ли к вам данный сотрудник и какова цель его визита.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)

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