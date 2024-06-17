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Полицейские Севастополя проводят профилактические рейды в парках города

Полицейские Севастополя проводят профилактические рейды в парках города

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:34 17.06.2024

Очередную акцию на тему противодействия дистанционному мошенничеству провели сотрудники ОМВД России по Ленинскому району в Комсомольском парке имени Марии Байды. Правоохранители пообщались с жителями города и вручили им более 50 информационных листовок.

Особое внимание полицейские уделили общению с пенсионерами, подростками и родителями школьников, так как именно пожилые и юные жители города представляют для дистанционных мошенников особый интерес. Заместитель начальника ОМВД России по Ленинскому району подполковник полиции Максим Блумбах отметил, что в Севастополе продолжают регистрироваться случаи хищения денег, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Под различными предлогами: играя на чувстве страха потерять сбережения или на переживаниях за близкого человека, дистанционные преступники похищают деньги у доверчивых жителей города, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Кроме того, с началом летних каникул мошенники стали привлекать к своим противоправным деяниям подростков, обещая им легкий заработок.

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Полицейские Севастополя проводят профилактические рейды в парках города Полицейские Севастополя проводят профилактические рейды в парках города Полицейские Севастополя проводят профилактические рейды в парках города

Организаторы информационно-профилактической акции в доступной форме объяснили, как уберечь себя от аферистов, и напомнили, что жертвой обмана может стать каждый, независимо от возраста и социального статуса. Важно сохранять спокойствие и бдительность. А родителям несовершеннолетних объяснили, как уберечь ребенка от участия в противоправной деятельности.

В завершение мероприятия полицейские призвали жителей и гостей города быть осторожными и не выполнять инструкции, поступающие им по телефону от незнакомцев.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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