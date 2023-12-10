Полицейские Симферополя с общественниками разбирались с наркорекламой на улицах города

Старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Симферополю старший лейтенант полиции Хание Иванова и председатель Общественного совета при УМВД России по г. Симферополю Дмитрий Поляков провели профилактический рейд по уничтожению уличной рекламы наркотиков. Обследовав стены домов и строений, организаторы рейда ликвидировали обнаруженные надписи с адресами сайтов, электронной почты и номеров телефонов в мессенджерах при помощи аэрозольных баллончиков с краской.
В основном наркоторговцы наносят пропагандирующие надписи на фасады зданий и строений, на заборы, остановки и урны. Объектами становится все, что может попасть в глаза большому количеству людей. Горожане не подозревают, что все чаще появляющиеся на зданиях граффити- это адреса Интернет-ресурсов по продаже запрещенных веществ и проходят мимо, а вот молодежь, ради любопытства, может зайти по ссылке и попасть в сети распространителей наркотиков. Такие «объявления» не только портят внешний вид города, но и несут опасность для окружающих, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Подобные рейды, отмечают в ведомстве, полицейские совместно с общественниками проводят на регулярной основе, кроме того, стражи порядка проводят мониторинг социальных сетей на выявление сайтов, пропагандирующих и способствующих распространению наркотических средств. Поймать тех, кто наносит данную рекламу непросто, злоумышленники действуют под покровом ночи. Полиция Симферополя обращается к жителям города с просьбой сообщать им о фактах появления уличной наркорекламы, чтобы впоследствии оперативно её уничтожить. Также, если вам стали известны факты преступлений, связанные с хранением, изготовлением, сбытом наркотических средств, либо вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков немедленно сообщайте об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Помочь полицейским в борьбе с наркоманией может каждый из вас.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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