«Полицейский Дед Мороз» исполнил новогоднее желание восьмилетней Яны из Севастополя

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции Севастополя исполнили желание юной жительницы города.

В канун Нового 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Севастополя исполнили новогоднее желание юной участницы дорожного движения. Восьмилетняя Яна всегда обращает внимание на патрульные автомобили Госавтоинспекции на дорогах родного города. Видя, как автоинспекторы обеспечивают безопасность дорожного движения в любую погоду: и в дождь, и в снег, и в знойную жару, девочка очень хотела поближе познакомиться с работой дорожных полицейских, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Перед праздниками школьница написала письмо и отправила его по почте в Госавтоинспекцию Севастополя с новогодним пожеланием – покататься на патрульном автомобиле ДПС и познакомиться с полицейской службой.

Получив детское послание, сотрудники полиции не могли остаться в стороне и решили осуществить новогоднюю мечту девочки. С самого утра к приезду Яны подготовили патрульный автомобиль и, конечно же, подарки. Для ребёнка организовали небольшую экскурсию по Управлению Госавтоинспекции, а затем юную гостью встретил начальник УГИБДД УМВД России по городу Севастополю полковник полиции Вячеслав Селютин.

Руководитель Госавтоинспекции поздравил школьницу с новогодними праздниками, пожелал ей хорошо знать и соблюдать Правила дорожного движения, вручил тематические подарки: жилетку со световозвращающими вставками, фликеры, книжки для изучения ПДД и сласти, — отметили в УМВД.

Главный подарок ждал Яну во внутреннем дворе Госавтоинспекции, где находились настоящая спецтехника и патрульные автомобили. Особые эмоции у неё вызвала возможность посидеть в настоящем патрульном автомобиле, узнать об оснащенности служебного транспорта, звуковой и громкоговорящей установки. Ребёнок не скрывал радостных эмоций и искренне благодарил сотрудников ГИБДД Севастополя за такой интересный, яркий и незабываемый день.