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Полицейский Дед Мороз: праздничный сюрприз для детей сотрудников МВД по РК

Полицейский Дед Мороз: праздничный сюрприз для детей сотрудников МВД по РК

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 12:44 29.12.2023

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» руководство управления по работе с личным составом поздравило детей сотрудников отдельной категории с наступающим Новым Годом.

Ребята искренне удивились и обрадовались визиту волшебного гостя, а также рассказали ему о своих желаниях, которые обязательно исполнятся. Так, дочь сотрудницы правоохранительных органов поделилась с Полицейским Дедом Морозом своей мечтой – она хочет пойти по стопам мамы и охранять общественный порядок. Сотрудники полиции вручили детям новогодние подарки и пожелали волшебного года Дракона. Ребята поблагодарили гостей в погонах за праздничную атмосферу и радостные эмоции, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

Полицейский Дед Мороз: праздничный сюрприз для детей сотрудников МВД по РК Полицейский Дед Мороз: праздничный сюрприз для детей сотрудников МВД по РК

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