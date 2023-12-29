Полицейский Дед Мороз: праздничный сюрприз для детей сотрудников МВД по РК

Ребята искренне удивились и обрадовались визиту волшебного гостя, а также рассказали ему о своих желаниях, которые обязательно исполнятся. Так, дочь сотрудницы правоохранительных органов поделилась с Полицейским Дедом Морозом своей мечтой – она хочет пойти по стопам мамы и охранять общественный порядок. Сотрудники полиции вручили детям новогодние подарки и пожелали волшебного года Дракона. Ребята поблагодарили гостей в погонах за праздничную атмосферу и радостные эмоции, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.