Полиция Феодосии раскрыла схему онлайн-мошенничества
источник иллюстрации: пресс-служба МВД России в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:19 24.11.2025

В дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии поступило заявление от 21‑летней местной жительницы. Девушка рассказала, что неизвестный через социальную сеть и мессенджер предложил ей снять комнату в Симферополе. Под предлогом аренды злоумышленник убедил потерпевшую перевести более 16 000 рублей, после чего перестал выходить на связь.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого — 30‑летнего уроженца Евпатории. Для получения денежных переводов он использовал банковскую карту своей сестры.

Следствие установило, что от его жертвами стали ещё две жительницы Республики Крым — 35 и 42 лет. Они также внесли предоплату за аренду несуществующих квартир.

Узнайте больше:  В Севастополе задержали студента, которого мошенники завербовали в качестве курьера

Злоумышленник размещал случайные фотографии и адреса жилья, найденные в сети Интернет, выдавая их за реальные варианты аренды.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полицейские также выяснили, что злоумышленник уже был ранее осуждён за аналогичные преступления.

МВД Крыма напоминает гражданам о необходимости проявлять осторожность при онлайн‑сделках, особенно связанных с арендой жилья. Проверяйте достоверность предложений, заключайте договоры только с реальными собственниками и избегайте предоплаты без документального подтверждения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

