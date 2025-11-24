Полиция Феодосии раскрыла схему онлайн-мошенничества

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого — 30‑летнего уроженца Евпатории. Для получения денежных переводов он использовал банковскую карту своей сестры.

Следствие установило, что от его жертвами стали ещё две жительницы Республики Крым — 35 и 42 лет. Они также внесли предоплату за аренду несуществующих квартир.

Злоумышленник размещал случайные фотографии и адреса жилья, найденные в сети Интернет, выдавая их за реальные варианты аренды.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полицейские также выяснили, что злоумышленник уже был ранее осуждён за аналогичные преступления.

МВД Крыма напоминает гражданам о необходимости проявлять осторожность при онлайн‑сделках, особенно связанных с арендой жилья. Проверяйте достоверность предложений, заключайте договоры только с реальными собственниками и избегайте предоплаты без документального подтверждения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым