Полиция Крыма: «безопасный счет» — одна из уловок мошенников

Подобные мошенничества обычно происходят по следующей схеме: жертве звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что в системе банка происходят технические неполадки и по этой причине убеждают потенциального потерпевшего в необходимости самостоятельно перечислить деньги на так называемый «безопасный/резервный» счет.

Чтобы у человека не осталось сомнений, ему могут перезвонить другие участники преступной схемы, и представится сотрудниками службы безопасности банка и настоятельно рекомендовать следовать инструкциям звонивших ранее представителей банка.

В настоящее время злоумышленникам уже удалось ввести в заблуждение несколько жителей района по аналогичной схеме.

Сотрудники ОМВД России по Красногвардейскому району в очередной раз обращаются к гражданам и убедительно просят не доверять звонкам незнакомцев, ни в коем случае не осуществлять переводы на неизвестные счета!

Если вам звонят и представляются сотрудниками банка или любых правоохранительных органов – самостоятельно перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных структур. Никогда не перезванивайте на номер телефона, с которого вам звонят неизвестные!

Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

Будьте бдительны! Безопасность ваших сбережений – в ваших руках.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым