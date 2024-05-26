Полиция Крыма: «безопасный счет» — одна из уловок мошенников

В полиции Крыма подчёркивают: «резервных» или так называемых мошенниками «безопасных» счетов НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Это лишь одна из уловок телефонных аферистов.
Подобные мошенничества обычно происходят по следующей схеме: жертве звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что в системе банка происходят технические неполадки и по этой причине убеждают потенциального потерпевшего в необходимости самостоятельно перечислить деньги на так называемый «безопасный/резервный» счет.
Чтобы у человека не осталось сомнений, ему могут перезвонить другие участники преступной схемы, и представится сотрудниками службы безопасности банка и настоятельно рекомендовать следовать инструкциям звонивших ранее представителей банка.
В настоящее время злоумышленникам уже удалось ввести в заблуждение несколько жителей района по аналогичной схеме.
Сотрудники ОМВД России по Красногвардейскому району в очередной раз обращаются к гражданам и убедительно просят не доверять звонкам незнакомцев, ни в коем случае не осуществлять переводы на неизвестные счета!
Если вам звонят и представляются сотрудниками банка или любых правоохранительных органов – самостоятельно перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных структур. Никогда не перезванивайте на номер телефона, с которого вам звонят неизвестные!
Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.
Будьте бдительны! Безопасность ваших сбережений – в ваших руках.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму