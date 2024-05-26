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Полиция : «безопасный счет» — одна из уловок мошенников
Фото: МВД по РК

Полиция Крыма: «безопасный счет» — одна из уловок мошенников

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 11:05 26.05.2024

В полиции Крыма подчёркивают: «резервных» или так называемых мошенниками «безопасных» счетов НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Это лишь одна из уловок телефонных аферистов.

Подобные мошенничества обычно происходят по следующей схеме: жертве звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что в системе банка происходят технические неполадки и по этой причине убеждают потенциального потерпевшего в необходимости самостоятельно перечислить деньги на так называемый «безопасный/резервный» счет.

Чтобы у человека не осталось сомнений, ему могут перезвонить другие участники преступной схемы, и представится сотрудниками службы безопасности банка и настоятельно рекомендовать следовать инструкциям звонивших ранее представителей банка.

В настоящее время злоумышленникам уже удалось ввести в заблуждение несколько жителей района по аналогичной схеме.

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Сотрудники ОМВД России по Красногвардейскому району в очередной раз обращаются к гражданам и убедительно просят не доверять звонкам незнакомцев, ни в коем случае не осуществлять переводы на неизвестные счета!

Если вам звонят и представляются сотрудниками банка или любых правоохранительных органов – самостоятельно перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных структур. Никогда не перезванивайте на номер телефона, с которого вам звонят неизвестные!

Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

Будьте бдительны! Безопасность ваших сбережений – в ваших руках.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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