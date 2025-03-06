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Полиция Крыма ищет пострадавших от мошенников - обманывали под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group

Полиция Крыма ищет пострадавших от мошенников — обманывали под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:34 06.03.2025

Сотрудниками Следственного департамента МВД России по подозрению в мошенничестве расследуются уголовные дела, возбужденные в отношении организаторов и руководителей британской компании «Sincere Systems Group LTD».

Установлено, что фирма была создана гражданами Украины и действовала с 2020 года в различных субъектах Российской Федерации, в том числе и в Крыму. Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта и обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц.

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Граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, а взамен получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.

В настоящее время сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым проводят мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, причастных к мошенническим действиям в отношении жителей Республики Крым.

Если вы стали жертвой указанной мошеннической схемы просим обратиться по номерам телефонов: +73652733708, +73652733711, +73652733712, +73652733713.

Конфиденциальность гарантируется!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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