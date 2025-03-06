Полиция Крыма ищет пострадавших от мошенников — обманывали под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group

Сотрудниками Следственного департамента МВД России по подозрению в мошенничестве расследуются уголовные дела, возбужденные в отношении организаторов и руководителей британской компании «Sincere Systems Group LTD».
Установлено, что фирма была создана гражданами Украины и действовала с 2020 года в различных субъектах Российской Федерации, в том числе и в Крыму. Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта и обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц.
Граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, а взамен получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.
В настоящее время сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым проводят мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, причастных к мошенническим действиям в отношении жителей Республики Крым.
Если вы стали жертвой указанной мошеннической схемы просим обратиться по номерам телефонов: +73652733708, +73652733711, +73652733712, +73652733713.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму