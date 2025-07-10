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олиция Крыма: как телефонные аферисты используют несовершеннолетних в своих преступных схемах

Полиция Крыма: как телефонные аферисты используют несовершеннолетних в своих преступных схемах

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:09 10.07.2025

Телефонное мошенничество – одна из самых распространённых и опасных форм обмана в современном мире. Мошенники звонят под видом сотрудников банков, государственных органов или других официальных организаций, чтобы выманить у вас личные данные, деньги или доступ к вашим счетам.

Случаи, когда мошенники звонят пожилым людям на мобильные или стационарные телефоны и сообщают, что их родственники якобы стали виновниками ДТП и для решения ситуации необходимо передать денежные средства, давно известны. Стараясь спасти близких, граждане передают приехавшим курьерам крупные суммы.

Как правило, в качестве «посыльных» преступники используют несовершеннолетних, которые в силу возраста не до конца осознают опасность быстрого и легкого заработка.

Так, жертвой мошенников, действовавших по указанной схеме, стала 78-летняя жительница Симферополя. Находясь в шоковом состоянии и намереваясь выручить дочь из беды, пожилая женщина выполнила все инструкции неизвестного и передала приехавшему курьеру около 1,5 млн рублей.

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По всем фактам мошенничества следственными подразделениями органов внутренних дел возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают иных лиц, причастных к преступной деятельности.

Полиция Крыма напоминает!

Если вам поступил звонок от неизвестного – не паникуйте, не поддавайтесь на провокации. Положите трубку и ни в коем случае не передавайте никому деньги или ценности.

Предложения быстрого и легкого заработка могут быть связаны с противоправной деятельностью. Сотрудники полиции в короткие сроки устанавливают личности «посыльных» мошенников и задерживают их. Согласившись подработать таким способом, подросток оказывается в центре внимания следствия в статусе подозреваемого, тем самым негативно влияет на свою дальнейшую судьбу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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