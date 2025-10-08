Прямо сейчас:
Полиция Крыма: мошенники используют «доставку цветов» для хищения данных

08.10.2025

Каждый второй знает историю о том, как кто-то попался на удочку киберпреступников. И это не просто байки из интернета — это реальность.

Один из реальных случаев, зафиксированный сотрудниками пресс-службы МВД по Республике Крым, произошёл с жительницей столицы Крыма. Ей поступил звонок о якобы оформленной доставке цветов. Под предлогом передачи «номера заказа для курьера» злоумышленники попытались убедить её назвать цифровой код из СМС — на деле это оказался одноразовый пароль для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». Благодаря бдительности и осведомлённости о методах дистанционного мошенничества и своевременной реакции, девушка смогла противостоять попытке хищения данных. На видео, зафиксировавшем инцидент, видно, как злоумышленники настойчиво пытаются получить доступ к её персональной информации. Однако она назвала им код из СМС неверно, так как они пытались получить доступ к Госуслугам, — озвучили детали одной из историй мошенничества в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Подобные схемы направлены на хищение персональных данных и доступ к важным сервисам, включая финансовые и государственные.

Полиция напоминает:

      • Никогда не сообщайте посторонним лицам персональные данные, коды из СМС, логины и пароли.
      • Не переходите по сомнительным ссылкам, даже если они выглядят официально.
      • Если вы получили подозрительное сообщение о доставке, проверьте информацию через официальный сайт или контактный центр.
      • При малейшем подозрении на мошенничество прервите разговор и обратитесь в полицию  обратитесь в полицию или по телефону 102.

Помните: киберпреступники используют доверие и спешку, как инструмент. Будьте бдительны и берегите свои данные.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

