Полиция Крыма напоминает: онлайн-мошенники «охотятся» за вашими деньгами. Статистика недели

Статистика недели свидетельствует: жители Крыма по-прежнему массово попадаются на уловки онлайн-мошенников и теряют немалые суммы сбережений. И возраст тут не причем. С 19 по 25 февраля жертвами дистанционных мошенников стали 56 граждан, из которых только 14 – пожилые люди.

ЗВОНКИ.

В полицию обратились 27 граждан, пострадавших от действий мошенников по такой схеме, в том числе 9 пенсионеров.

В большинстве случаев мошенники звонят, используя логотипы известных банков, представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные» счета, убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности, и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступа к новым счетам не имеют, — напомнили в МВД по РК.

В полицию Симферополя обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенника. Женщине позвонил неизвестный и под предлогом выполнения ремонтных работ, а также покупки отопительных батарей, завладел денежными средствами.

Жительница Белогорского района сообщила полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником медицинского учреждения. Звонивший сообщил, что дочь заявительницы стала виновницей ДТП и для того, чтобы она смогла избежать наказания, необходимо заплатить деньги. Женщина передала нужную сумму денег неизвестным, а позже выяснила, что ее дочь в аварию не попадала.

Жительница Симферополя рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие сообщили женщине, что неустановленное лицо от ее имени совершает незаконные банковские операции и с целью обеспечения безопасности ее вложений, необходимо снять денежные средства и передать уполномоченному сотруднику для внесения на безопасный счет. Поддавшись влиянию злоумышленников, женщина отдала свои накопления.

Жительнице Евпатории поступил звонок от неизвестной, которая представилась соседкой с первого этажа и под предлогом материальной помощи на оплату операции завладела денежными средствами заявительницы.

14 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма.

Житель Бахчисарайского района рассказал сотрудникам полиции, что через мессенджер Вотсап ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы финансового мониторинга. Под предлогом обезопасить денежные средства, необходимо их застраховать и перевести на безопасный счет. Так и поступил заявитель, но позже понял, что доступа к новому счету не имеет.

Жительнице Симферополя в мессенджере Вотсап позвонил неизвестный и под предлогом покупки у заявительницы пианино, объявление о продаже которого она ранее размещала на сайте, завладел денежными средствами после того, как женщина включила демонстрацию экрана через мессенджер.

Сотрудникам полиции житель Евпатории рассказал о том, что неизвестный позвонил ему через мессенджер Вотсап и представился сотрудником банка. Под предлогом защиты денежных средств от преступных посягательств, звонивший завладел финансами заявителя.

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 22 гражданина, из которых 5 в пожилом возрасте.

Жительница Судака рассказала сотрудникам полиции, что неизвестный, используя страницу дочери в социальной сети и от ее имени, под предлогом перечисления на банковскую карту заявительницы денежных средств, так как карта дочери якобы временно заблокирована, завладел денежными средствами женщины.

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию жительница Джанкойского района. Женщина сообщила, что в социальной сети нашла объявление о сдаче квартиры в аренду. Под предлогом предоплаты, женщина перевела неизвестному денежные средства и после этого связь с «арендодателем» прервалась.

Житель Феодосии сообщил полицейским, что на сайте бесплатных объявлений увидел запись о продаже ковша для экскаватора. Заинтересовавшись выгодным предложением, связался с «продавцом». После того, как заявитель перевел денежные средства неизвестному, тот перестал выходить на связь.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

7 граждан попались на уловки мошенникам, перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Жительница Ленинского района обратилась в полицию, рассказав, что под предлогом покупки у нее детской коляски по объявлению, которое она разместил на одном из сайтов, с ней связался неизвестный и предоставил ссылку. После того, как женщина ввела свои данные, у нее списались денежные средства.

Жителю Красноперекопска поступил звонок от неизвестного. Звонивший представился сотрудником сотовой компании и сообщил мужчине недостоверные сведения о необходимости установки приложения, с помощью которого будут продлены услуги мобильной связи. По отправленной ссылке заявитель установил приложение и сообщил код доступа звонившему, после чего со счета мужчины списались денежные средства.

Полиция в очередной раз напоминает:

Не спешите принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните, безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас!

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.