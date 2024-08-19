Полиция Крыма: подозрительный предмет в транспорте — что делать

Что считается подозрительным предметом?

неопознанный предмет, оставленный без присмотра;

предмет с проводами, часами или другими подозрительными деталями;

сумка, пакет или коробка, которые кажутся слишком тяжелыми для своего размера;

запах горючего или других опасных веществ.

Алгоритм действий при возникновении угрозы безопасности:

1. Сообщите о находке водителю автобуса или кондуктору.

2. Не трогайте предмет! Не пытайтесь его сдвигать, открывать или изучать.

3. Уйдите с места обнаружения предмета. По возможности уведите от него как можно больше людей. Сообщите в полицию и опишите ситуацию.

Ваша безопасность – главный приоритет!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым