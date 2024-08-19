Полиция Крыма: подозрительный предмет в транспорте — что делать

В полиции Крыма отмечают: обнаружение подозрительного предмета в транспорте – это серьезная ситуация, требующая немедленных действий. Не пытайтесь сами определить, что это за предмет, и не трогайте его! Ваши действия могут быть опасны как для вас, так и для окружающих.
Что считается подозрительным предметом?
- неопознанный предмет, оставленный без присмотра;
- предмет с проводами, часами или другими подозрительными деталями;
- сумка, пакет или коробка, которые кажутся слишком тяжелыми для своего размера;
- запах горючего или других опасных веществ.
Алгоритм действий при возникновении угрозы безопасности:
1. Сообщите о находке водителю автобуса или кондуктору.
2. Не трогайте предмет! Не пытайтесь его сдвигать, открывать или изучать.
3. Уйдите с места обнаружения предмета. По возможности уведите от него как можно больше людей. Сообщите в полицию и опишите ситуацию.
Ваша безопасность – главный приоритет!
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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