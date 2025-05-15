Полиция Крыма предостерегает: мошенники звонят в мессенджеры и представляются правоохранителями

они часто предупреждают о том, что о данном разговоре никто не должен знать, включая самых близких. Угрожают привлечением к ответственности за нарушение закона о неразглашении, в связи с тайной следствия.

сотрудники правоохранительных органов никогда не спрашивают у вас персональные и финансовые данные, включая вопрос каким банком вы пользуетесь.

мошенники пытаются вас заговорить, запугать и просят не класть трубку, тем самым не давая вам возможности осмыслить происходящее и со стороны взглянуть на ситуацию.

Полиция Крыма предупреждает! Не вступайте в диалог с неизвестными посредством мессенджеров. ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

Никогда не сообщайте по телефону неизвестным личные сведения или данные банковских карт, включая коды из смс-сообщений. Помните о том, что работники банков, сотрудники правоохранительных органов, представители портала Госуслуг и операторы сотовой связи никогда не будут интересоваться вашими сбережениями и банковскими картами, никогда не будут предлагать перевести финансы на «резервные» или «безопасные» счета.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса Оцените материал

Просмотры: 10