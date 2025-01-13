Полиция Крыма предупреждает: активизировались дистанционные мошенники

В Крыму продолжают регистрироваться случаи дистанционных преступлений в отношении граждан. Мошенники осуществляют звонки через мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber, представляясь работниками банков и сотрудниками правоохранительных органов, убеждают доверчивых граждан под предлогом атак на их банковские счета перевести деньги на «запасной, безопасный» счет или якобы положить в «безопасную» банковскую ячейку.
Звонки осуществляются посредством мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber, в том числе с логотипом одного из ведущих банков Крыма.
Полиция в очередной раз напоминает: никогда не стоит спешить принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните! Безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас, и только вы принимаете решение, как обеспечить их сохранность!
Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:
— не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты и ее ПИН-код;
— не сообщайте какие-либо СМС коды, даже сотруднику банка;
— не подтверждайте операции, которые вы не производили;
— не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и работниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;
— не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;
— не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают.
Особо МВД по Республике Крым обращается к гражданам, ищущим подработку! Если Вам в сети Интернет предлагают работу, которая состоит в том, что необходимо по указанным адресам забирать денежные средства и переводить их на конкретные счета, это может носить противозаконный характер. Такая «работа», зачастую, связана с обманом граждан!
Курьеры-мошенники моментально попадают в поле зрения полиции и даже не успевают потратить «заработанные» преступным путем деньги.
Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции, либо через официальный сайт Министерства внутренних дел по Республике Крым.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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С тегами: МВД России в Крыму