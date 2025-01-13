Полиция Крыма предупреждает: активизировались дистанционные мошенники

— не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты и ее ПИН-код;

— не сообщайте какие-либо СМС коды, даже сотруднику банка;

— не подтверждайте операции, которые вы не производили;

— не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и работниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

— не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;

— не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают.

Особо МВД по Республике Крым обращается к гражданам, ищущим подработку! Если Вам в сети Интернет предлагают работу, которая состоит в том, что необходимо по указанным адресам забирать денежные средства и переводить их на конкретные счета, это может носить противозаконный характер. Такая «работа», зачастую, связана с обманом граждан!

Курьеры-мошенники моментально попадают в поле зрения полиции и даже не успевают потратить «заработанные» преступным путем деньги.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции, либо через официальный сайт Министерства внутренних дел по Республике Крым.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым