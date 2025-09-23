Полиция Крыма предупреждает граждан о схемах дистанционных мошенниках

Схемы, которые использовали кибермошенники по итогам прошедшей недели:

• фальшивые звонки/звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап): преступники представляются операторами связи, сотрудниками банков, правоохранительных органов или даже родственниками жертвы, пытаясь выведать личные данные или заставить перевести деньги;

• поддельные интернет-магазины: создаются сайты-клоны известных брендов, где покупатели оплачивают товары, но никогда их не получают;

• выманивание денег через социальные сети: злоумышленники создают фейковые аккаунты знакомых пользователей, прося помощи в виде денежных переводов;

• инвестиции в акции компании: мошенники предлагают потенциальным инвесторам вложить деньги в акции какой-то перспективной компании, утверждая, что скоро стоимость акций резко возрастёт. Обычно такие инвестиции обещают высокий доход при минимальных рисках;

• установка сторонних приложений и переход по ссылкам.

Через ЗВОНКИ

Жительница одного из сел Симферопольского района стала жертвой телефонных мошенников. Сначала злоумышленники, представившись сотрудниками коммунальной службы «Крымгаз», позвонили ей и под предлогом замены счетчика попросили сообщить код из СМС. Ничего не заподозрив, женщина назвала цифры, после чего звонок оборвался. Затем с разных номеров ей стали звонить якобы сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они сообщили заявительнице, что ранее она общалась с мошенниками и теперь необходимо собрать все свои сбережения и передать курьеру, который поместит их на «безопасный счет». Собрав около 1,5 миллионов рублей, она передала их неизвестной женщине.

Жертвами мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» стали 11 пожилых человек, которые отдали мошенникам более 5 миллионов рублей.

В одном из случаев жительнице Керчи на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Мошенник сообщил бабушке, что из-за ее дочери произошла серьезная авария и теперь она нуждается в юридической помощи. Желая помочь дочери, женщина собрала все свои накопления и передала курьеру. Правду она узнала только когда связалась с дочерью – оказалось, что никакой аварии не было.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

Жителю Ялты в Телеграм поступило заманчивое предложение от человека, который представился менеджером компании, специализирующейся на поставках премиальных автомобилей из‑за границы. За автомобиль «Киа Рио» мужчина, доверившись «менеджеру», перевел на указанный счет 800 тысяч рублей. После этого связь с продавцом внезапно оборвалась, и заявитель осознал, что стал жертвой обмана.

В полицию обратился 45-летний мужчина из Сакского района. Он рассказал, что в мессенджере Телеграм он познакомился с человеком, который предлагал услуги по размещению рекламы в мобильных приложениях. Заплатив более 5 тысяч рублей, заявитель обнаружил, что обещанная реклама так и не была размещена, а собеседник перестал выходить на связь.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ и ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

Жительница Бахчисарайского района разместила на одном из сайтов объявление о продаже детской коляски. Вскоре с ней связался якобы заинтересованный покупатель, который отправил ей ссылку, ведущую на сервис безопасной сделки. Там женщина должна была указать данные своей банковской карты для получения оплаты. Последовав инструкциям, заявительница вскоре обнаружила, что с ее счета списали 28 тысяч рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым