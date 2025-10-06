Прямо сейчас:
Новости Республики

Полиция Крыма предупреждает о ловушкам под видом онлайн-заработка

12:48 06.10.2025

МВД по Республике Крым напоминает: желание заработать в интернете может обернуться серьёзными финансовыми потерями, если довериться незнакомым «инвесторам» и сомнительным курсам.

Накануне в Сакский отдел полиции с заявлением обратилась 54-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что, располагая свободными средствами, решила вложить их в криптовалюту и пройти обучение по арбитражу валют. Объявление о курсах она нашла в социальной сети «ВКонтакте» и начала обучение, в ходе которого ей предложили «отрабатывать полученные знания на практике».

После одного из занятий с ней связался неизвестный в мессенджере «Telegram», представившись трейдером. Он пообещал помочь с практикой, но для этого потребовал денежные переводы. В течение двух месяцев женщина регулярно перечисляла средства, надеясь на обещанные дивиденды. Однако никакой прибыли она не получила и «тренер» перестал отвечать на звонки. Общая сумма ущерба превысила 1 100 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как защититься от мошенников:

  • не доверяйте незнакомым «экспертам» и «трейдерам» в мессенджерах и соцсетях.
  • проверяйте легальность курсов и платформ — ищите отзывы, лицензии, реальные контакты.
  • никогда не переводите деньги без официального договора и подтверждённой личности получателя.
  • помните: обещания быстрой прибыли — один из главных признаков мошенничества.

Если вы стали жертвой обмана — незамедлительно обращайтесь в полицию или по телефону 102. Ваше обращение поможет не только вернуть средства, но и предотвратить новые преступления.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 21

