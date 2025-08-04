Полиция Крыма: схемы мошеннических действий через Интернет-сайты

Дистанционные мошенничества остаются разнообразными, но именно клоны сайтов распознать сложнее всего. К ним прикрепляются реальные банковские счета, а тщательно проверять каждую цифру не станет ни один человек, чем и пользуются обманщики.
Используя сайты-клоны, аферисты могут получать доступ к личным банковским картам пользователей, а потом обнулять их счета. Или получать деньги за товар, существующий только на страницах «липового» сайта.
В связи с развитием товарооборота через различные торговые площадки в интернет пространстве мошенники создают сайты-двойники известных интернет-магазинов. Когда посетитель попадает на страницу товара, он оформляет сделку — переводит деньги на счет «продавца». Но сам товар, конечно, не будет отправлен покупателю.
Как отличить сайт-клон от настоящего
При переходе на любой сайт обращайте внимание на доменное имя. В отличие от официального сайта там могут быть цифры, слова через тире, просто набор букв, либо же изменена всего одна буква.
Если вы так и не смогли понять, настоящий это адрес или поддельный – наберите в поисковике фразу «Официальный сайт (название)». В результатах поиска на первом месте будет оригинал сайта.
Полицейские призывают граждан быть бдительными при заключении онлайн-сделок. Если вы приобретаете какой-либо товар через Интернет, убедитесь в том, что вы находитесь на оригинальном сайте.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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