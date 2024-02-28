Полиция Крыма сообщает о новой схеме онлайн-мошенников – «про налоги»

В полиции Крыма рассказали о новых уловках онлайн-мошенников. Очередная схема проста и даже примитивна, но, как выяснилась и она работает. Лейтмотив – старый: «защитите свой банковский счет». Только на этот раз от… «налогов».

От имени банков аферисты рассылают по электронной почте предупреждения, что со счетов вскоре спишут новый налог. Если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей, — рассказали в МВД по РК.

Предупреждения о новом налоге приходят клиентам от всех крупных банков, мошенники даже стилизуют письма под каждый конкретный. Разнятся и суммы: от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

На самом деле все эти «турусы на колесах» только ради одного – получения доступа к личному банковскому кабинету жертвы.

Перейдя по имеющейся в письме ссылке откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания «заявления об отмене налога». Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету, — отметили в полиции.

Люди, будьте бдительны!