Полиция, педагоги и общественники Севастополя провели рейд по компьютерным клубам

Сотрудники полиции Севастополя провели профилактический рейд по компьютерным клубам. В мероприятии приняли участие сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Гагаринскому району, представители городской Комиссии по делам несовершеннолетних и Департамента образования и науки Севастополя.

В вечернее время, с 22:00 участники рейда проверили несколько компьютерных клубов на территории Гагаринского района, на предмет нахождения в них несовершеннолетних. Ночью в заведениях были обнаружены подростки, которые находились там в нарушение действующего законодательства. У некоторых при себе находились электронные сигареты и энергетические напитки.

По адресам расположения клубов были вызваны родители и законные представители несовершеннолетних. Сотрудниками полиции в отношении их были составлены шесть административных материалов по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Кроме того, с несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы о недопустимости нарушения законодательства, разъяснены положения Закон города Севастополя № 51-ЗС «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Севастополе», — сообщили в городском УМВД.

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Севастополя.