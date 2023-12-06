Полиция предупреждает крымчан о «предновогодних схемах» мошенничества

Выявлена новая схема мошенничества, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников. Об этом крымчан предупреждают специалисты МВД по РК.

Схема же заключается в массовой рассылке сообщений российским пользователям в мессенджерах. В этих сообщениях людям предлагается участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, такие как концерты известных исполнителей или же посещение популярных ёлок в крупных городах России, в том числе и «Кремлевской елки».

Для участия в розыгрыше аферисты предлагают пользователям перейти по специальной ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт, где предлагается ввести персональные и платёжные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша, — рассказали в полиции.

Будьте бдительны и предупредите родных и близких!

Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию, — подчеркнули в МВД по РК.