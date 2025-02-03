Полиция Севастополя: будьте бдительны, осуществляя покупки в сети Интернет

Уважаемые севастопольцы, не теряйте бдительность! Зачастую за «выгодными» предложениями стоят мошенники!
За прошедшие сутки в полицию Севастополя поступило два обращения от граждан, пострадавших от этой схемы дистанционных мошенников. Общая сумма ущерба – более 92 тысяч рублей.
Первой жертвой обмана стал 37-летний руководитель строительного проекта, который хотел приобрести фаркоп для своего автомобиля. Необходимую деталь для машины мужчина искал на популярной торговой площадке в интернете, наткнувшись на «интересный» вариант, связался с продавцом. Далее обсуждение всех деталей проходило в одном из мессенджеров, после этого пострадавший перечислил более 48 тысяч рублей на неизвестный счет, указанный собеседником.
Второй пострадавший – 75-летний пенсионер. Севастополец на той же торговой площадке искал объявления о сдаче гаражного помещения в аренду. Он нашел «хороший» вариант и созвонился с продавцом, после чего тремя транзакциями перечислил около 44 тысяч рублей на неизвестные счета.
В обоих случаях, после получения денежных средств «продавцы» прекращали общение и пропадали, а мужчины, осознав обман, обратились в полицию.
Полиция Севастополя напоминает, при осуществлении дистанционных покупок используйте только проверенные платформы и услугу «Безопасная сделка». Также следует помнить, что предложение купить дорогостоящую вещь по заниженной цене, как и требование осуществить предоплату сразу на крупную сумму должны вызвать у вас подозрение.
Если же вы пострадали от преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайшие территориальные подразделение МВД России или сообщить об этом по телефону 102.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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