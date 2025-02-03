Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Полиция Севастополя: будьте бдительны, осуществляя покупки в сети Интернет
Новости Республики
Полиция Севастополя: будьте бдительны, осуществляя покупки в сети Интернет
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Полиция Севастополя: будьте бдительны, осуществляя покупки в сети Интернет

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:19 03.02.2025

Одна из наиболее распространенных уловок мошенников – продажа товаров и предоставление услуг на торговых онлайн-площадках. Злоумышленники выставляют фальшивые объявления и общаются с «покупателями» под видом продавцов, втираются в доверие и выманивают деньги у своих жертв, после чего пропадают и больше не выходят на связь. Обычно такие предложения выглядят наиболее выгодными и привлекательными, поэтому граждане обращают на них внимание.

Уважаемые севастопольцы, не теряйте бдительность! Зачастую за «выгодными» предложениями стоят мошенники! 

За прошедшие сутки в полицию Севастополя поступило два обращения от граждан, пострадавших от этой схемы дистанционных мошенников. Общая сумма ущерба – более 92 тысяч рублей.

Первой жертвой обмана стал 37-летний руководитель строительного проекта, который хотел приобрести фаркоп для своего автомобиля. Необходимую деталь для машины мужчина искал на популярной торговой площадке в интернете, наткнувшись на «интересный» вариант, связался с продавцом. Далее обсуждение всех деталей проходило в одном из мессенджеров, после этого пострадавший перечислил более 48 тысяч рублей на неизвестный счет, указанный собеседником.

Узнайте больше:  В Судаке выявили факт нарушения миграционного законодательства

Второй пострадавший – 75-летний пенсионер. Севастополец на той же торговой площадке искал объявления о сдаче гаражного помещения в аренду. Он нашел «хороший» вариант и созвонился с продавцом, после чего тремя транзакциями перечислил около 44 тысяч рублей на неизвестные счета.

В обоих случаях, после получения денежных средств «продавцы» прекращали общение и пропадали, а мужчины, осознав обман, обратились в полицию.

Полиция Севастополя напоминает, при осуществлении дистанционных покупок используйте только проверенные платформы и услугу «Безопасная сделка». Также следует помнить, что предложение купить дорогостоящую вещь по заниженной цене, как и требование осуществить предоплату сразу на крупную сумму должны вызвать у вас подозрение.

Если же вы пострадали от преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайшие территориальные подразделение МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: УМВД России в Севастополе

УМВД России в Севастополе

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x