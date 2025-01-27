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Полиция Севастополя: дистанционные мошенники действуют под видом правоохранителей!

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:17 27.01.2025

В полиции Севастополя отмечают: представляясь сотрудниками правоохранительных органов, спецслужб, должностными лицами различных органов власти, злоумышленники похищают деньги доверчивых граждан.

В наше время дистанционное мошенничество является одним из наиболее распространенных преступлений. Злоумышленники осуществляют гражданам звонок и под видом правоохранителей высказывают подозрения в финансировании терроризма, выдвигают обвинения в ином тяжком преступлении либо угрожают различными неприятностями, связанными с крупным имущественным ущербом. Обращение к гражданину по имени и отчеству, использование логотипа государственного учреждения, скан-копии поддельного удостоверения и владение профессиональной терминологией является распространенной уловкой преступников. В итоге вся суть требований аферистов сводится к принуждению перечислить денежные средства потерпевшего на указанные ими реквизиты или передать материальные ценности присланному курьеру, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Полиция Севастополя напоминает, что настоящие представители власти никогда не проводят следственных действий по телефону, а также не настаивают на денежных переводах на «резервные» или «безопасные» счета. Чтобы не быть подверженным психологическому воздействию со стороны мошенников, в случае поступления вышеописанных звонков необходимо немедленно прекратить разговор с незнакомцем, избегая даже непродолжительного общения, и обратиться по телефону 102.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)

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