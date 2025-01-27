Полиция Севастополя: дистанционные мошенники действуют под видом правоохранителей!

Полиция Севастополя напоминает, что настоящие представители власти никогда не проводят следственных действий по телефону, а также не настаивают на денежных переводах на «резервные» или «безопасные» счета. Чтобы не быть подверженным психологическому воздействию со стороны мошенников, в случае поступления вышеописанных звонков необходимо немедленно прекратить разговор с незнакомцем, избегая даже непродолжительного общения, и обратиться по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)