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За минувшие выходные доверчивые севастопольцы отдали мошенникам почти три миллиона рублей
Иллюстрация: pxhere.com

Полиция Севастополя: дистанционные мошенники похищают сбережения доверчивых граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:32 22.09.2024

В Севастополе периодически регистрируются случаи дистанционного мошенничества под предлогом предложения легкого заработка и инвестирования.

Злоумышленники осуществляют гражданам звонок через мессенджеры или выкладывают в сети «Интернет» частное объявление с предложением получения дополнительного дохода. Разговаривая с потенциальной жертвой уверенным голосом и придерживаясь делового стиля общения, преступники зачастую выдают себя за представителей легальных коммерческих организаций, предлагают осуществить денежные переводы на указанные ими реквизиты для оплаты несуществующих товаров якобы с целью создания ажиотажа вокруг какой-либо торговой марки, обещая за это значительное вознаграждение. Также они обещают крупную прибыль лицам, вкладывающим свои деньги в различные проекты. Отметим, что аферисты для усыпления бдительности потерпевшего могут даже переслать ему небольшую «заработанную» сумму. Однако после того, как доверчивый гражданин переводит мошенникам свои сбережения, преступники перестают выходить с ним на связь, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

С целью предупреждения подобных преступлений полиция Севастополя напоминает, что предложение получить крупную выгоду путем денежных вложений является распространенной уловкой мошенников, желающих похитить ваши накопления. Если незнакомцы по телефону предложат вам осуществить такое «инвестирование», следует немедленно прекратить с ними разговор, избегая даже непродолжительного общения. Критически относитесь к рекламе, предлагающей «быстро обогатиться».

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Если же вы пострадали от преступления, то необходимо незамедлительно обратиться в ближайший территориальное подразделение МВД России или позвонить по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)

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