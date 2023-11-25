Полиция Севастополя: дистанционные мошенники продолжают похищать деньги доверчивых граждан

Наиболее популярными схемами, с помощью которых злоумышленники похищают деньги у севастопольцев, являются предложения лёгкого заработка на инвестиционной бирже, предложение защиты банковского счёта от мошенников и продажи-покупки в интернет-магазинах.

На этой неделе легко и быстро обогатиться с помощью инвестирования своих денежных сбережений решили семеро местных жителей в возрасте от 27 до 62 лет, которые поверили обещаниям лжеброкеров и перечислили им в общей сложности более 1,5 миллионов рублей. Троим мужчинам и одной женщине в возрасте от 43 до 62 лет в мессенджере «Телеграм» позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банка и правоохранителями и сообщили, что их деньги пытаются похитить, поэтому необходимо срочно перечислить сбережения на «запасные» счета. Выполнив инструкции мошенников мужчины потеряли суммарно около 900 тысяч рублей, а 56-летняя женщина перечислила почти 3 миллиона рублей, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Ещё семеро жителей Севастополя в возрасте от 20 до 51 года стали жертвами мошенников во время продаж и покупок одежды, обуви, бытовой техники и мебели. Неосмотрительно совершив ввод данных своих банковских карт, из-за перехода по предложенным им ссылкам потерпевшие лишились более 90 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Полиция Севастополя напоминает, что предложение лёгкого и быстрого заработка с помощью инвестирования на бирже предлагают мошенники.

Если вам звонят и сообщают о проблемах с банковским счётом – это дистанционные мошенники!

При осуществлении сделок на онлайн-платформах, пользуйтесь услугами проверенных продавцов. Не вводите данные своих карт в предложенных вам незнакомцами формах, вы можете стать жертвой мошенников!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю