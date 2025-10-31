Полиция Севастополя дважды сорвала планы аферистов — пытались похитить почти 1 млн рублей у пенсионерки

История такова: две недели назад пенсионерке позвонили незнакомцы, выведали паспортные данные, а затем сообщили, что она попалась на уловки мошенников, поэтому нужно срочно передать все сбережения курьеру якобы для декларирования. Поверив, она отдала 933 тысячи рублей некоему мужчине, который повёз деньги в Краснодар.

Однако покинуть Крымский полуостров ему не удалось, он был задержан полицейскими. Посыльным оказался местный житель, который тоже стал жертвой обмана. Введённый в заблуждение гражданин вместе с финансами крымчанки вёз и свои накопления в сумме 340 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские вернули пожилой женщине деньги. Она положила их на счёт в банке. Но история на этом не закончилась. Телефонные аферисты оказались весьма настойчивыми и снова связались с потерпевшей, желая завладеть крупной суммой. И она вновь поверила им. Гражданка направилась в финансовую организацию, чтобы снять наличность, но работница заметила, что клиентка заметно нервничает и бессвязно рассказывает о внезапно возникших проблемах. Заподозрив, что вкладчица может находиться под влиянием мошенников, менеджер сразу позвонила в полицию. По указанному адресу оперативно прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району младший лейтенант полиции Роман Машталяр. Полицейский быстро сориентировался и после короткого общения с пенсионеркой понял – ею действительно руководят аферисты, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Страж правопорядка пытался объяснить, что она снова чуть не стала жертвой телефонных аферистов, но женщина не хотела слушать, пыталась уйти. Несмотря на это, полицейский смог убедить её не выполнять поступившие ей по телефону инструкции злоумышленников и проехать с ним в отдел полиции. Только там гражданка окончательно пришла в себя.

Благодаря профессионализму и упорству младшего лейтенанта полиции Романа Машталяра, а также внимательности работников банка удалось спасти сбережения пенсионерки.

Осознав, какая беда с ней могла случиться, женщина искренне поблагодарила своего спасителя в полицейской форме и извинилась, что сразу не поверила в его доводы.

Сейчас по факту покушения на мошенничество проводится проверка.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю