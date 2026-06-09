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#ИскусствоНеВерить
иллюстрация: Мария Вербецкая

Полиция Севастополя: информационный проект #ИскусствоНеВерить — не верьте никому!

Опубликовал: news-parser в Севастополь 12:28 09.06.2026

Одна из самых старых и опасных схем мошенничества — звонок о том, что близкий человек попал в ДТП. Вам могут позвонить якобы от имени самого пострадавшего (с всхлипываниями и паникой в голосе), а следом — «полицейский», «следователь», «врач» или «адвокат». Каждый будет настаивать, что деньги нужны срочно: на операцию, для «урегулирования вопроса» или чтобы спасти близкого от тюрьмы.

Уважаемые граждане! Расскажите своим родным и знакомым о главных правилах защиты:

— Прервите разговор и перезвоните сами на номер родственника, официальный номер учреждения;

— Не верьте эмоциям и спешке. Вас намеренно торопят, чтобы выключить критическое мышление. Возьмите паузу;

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— Задайте личный вопрос. Попросите к трубке «пострадавшего» и спросите что-то, чего посторонний не может знать;

— Никогда не переводите деньги на незнакомые счета и не передавайте их курьерам.

Помните: мошенники делают ставку на ваш страх и чувство вины. Остановитесь. Сделайте вдох. Настоящая беда не решается переводом денег незнакомцу в течение пяти минут. Ваша защита — не в быстрой реакции, а в спокойной проверке.

Автор работы: Вербецкая Мария

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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