Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Полиция Севастополя: мошенничество под видом конкурсов — будьте осторожны!
Новости Республики
Полиция Севастополя: мошенничество под видом конкурсов - будьте осторожны!

Полиция Севастополя: мошенничество под видом конкурсов — будьте осторожны!

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:40 05.11.2025

В социальных сетях и мессенджерах распространяются фейковые сообщения о несуществующих конкурсах, таких как «Лицо правоохранительных органов». Злоумышленники создают группы, используют фотографии и официальную терминологию, чтобы придать своей афере видимость достоверности.

Как работает схема обмана:

Приманка. Вам приходит приглашение в группу или канал, где публикуется яркое, патриотичное объявление о вымышленном конкурсе с участием неких «сотрудников»

Фишинг. Вас просят перейти по ссылке на подозрительный сайт или страницу в мессенджере для «голосования». На этом сайте могут запрашивать ваши личные данные, номер телефона или заражать устройство вирусом.

Подтверждение. Мошенники просят вас отметить каким-либо символом (например, точкой , что вы «проголосовали». Это нужно для создания видимости активности и выявления реальных пользователей.

Узнайте больше:  Осторожно - аферисты умнеют: в Ялте мошенники использовали дипфейк для кражи денег

Изоляция. В таких группах часто запрещено писать сообщения, чтобы никто из участников не мог предупредить остальных о мошенничестве.

Полиция Севастополя: мошенничество под видом конкурсов - будьте осторожны!

Полиция Севастополя напоминает:

Официальные конкурсы от государственных ведомств НЕ ПРОВОДЯТСЯ через сомнительные группы в мессенджерах. Вся официальная информация публикуется на сайте УМВД России по г. Севастополю (https://92.мвд.рф/) и в проверенных официальных аккаунтах в соцсетях.

Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите на таких сайтах свои персональные данные. Будьте бдительны! Не становитесь жертвой обмана.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x