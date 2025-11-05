Полиция Севастополя: мошенничество под видом конкурсов — будьте осторожны!

В социальных сетях и мессенджерах распространяются фейковые сообщения о несуществующих конкурсах, таких как «Лицо правоохранительных органов». Злоумышленники создают группы, используют фотографии и официальную терминологию, чтобы придать своей афере видимость достоверности.
Как работает схема обмана:
Приманка. Вам приходит приглашение в группу или канал, где публикуется яркое, патриотичное объявление о вымышленном конкурсе с участием неких «сотрудников»
Фишинг. Вас просят перейти по ссылке на подозрительный сайт или страницу в мессенджере для «голосования». На этом сайте могут запрашивать ваши личные данные, номер телефона или заражать устройство вирусом.
Подтверждение. Мошенники просят вас отметить каким-либо символом (например, точкой ✔, что вы «проголосовали». Это нужно для создания видимости активности и выявления реальных пользователей.
Изоляция. В таких группах часто запрещено писать сообщения, чтобы никто из участников не мог предупредить остальных о мошенничестве.
Полиция Севастополя напоминает:
Официальные конкурсы от государственных ведомств НЕ ПРОВОДЯТСЯ через сомнительные группы в мессенджерах. Вся официальная информация публикуется на сайте УМВД России по г. Севастополю (https://92.мвд.рф/) и в проверенных официальных аккаунтах в соцсетях.
Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите на таких сайтах свои персональные данные. Будьте бдительны! Не становитесь жертвой обмана.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополе