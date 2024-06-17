Полиция Севастополя: мошенники кругом! Не доверяйте никому

В Севастополе продолжают регистрироваться мошеннические действия, совершаемые дистанционным способом. В большинстве случаев преступники действуют под видом банковских работников, правоохранителей, сотрудников спецслужб или портала государственных услуг.
Осуществляя потенциальной жертве звонок и зачастую используя логотип банка или государственной структуры, а также обращаясь к гражданину по имени и отчеству, злоумышленники представляются представителями указанных организаций и сообщают о различных неприятностях, грозящих крупным имущественным ущербом или уголовной ответственностью. Желая вызвать чувство страха, аферисты могут рассказать о якобы имевшей место попытке списать ваши накопления с банковского счета, о завладении вашей недвижимостью по подложной доверенности, взломе вашего личного кабинета портала госуслуг либо подозрения вас и ваших близких в совершении преступления. Для большей убедительности мошенники могут прислать скан-копию поддельного удостоверения, имитировать звуки колл-центра и употреблять в разговоре банковскую или правоохранительную терминологию. Вся суть их требований сводится в убеждении осуществления денежных переводов всех имеющихся средств на указанные ими реквизиты под предлогом спасения сбережений от хищения. Если потерпевший выполняет указания незнакомцев, то все его накопления переводятся преступникам, — говорят в пресс-службе Правительства Севастополя.
С целью предупреждения подобных преступлений, полиция Севастополя напоминает, что в случае поступления вышеописанных звонков необходимо, сохраняя спокойствие и критическое мышление, немедленно прекратить разговор с аферистом. Чтобы не быть подверженным с его стороны психологическим манипуляциям, избегайте даже непродолжительного общения. Для того, чтобы убедиться в неправдивости слов незнакомца, рекомендуем связаться с дежурной частью территориального органа внутренних дел по телефону 102, где сообщения граждан принимаются круглосуточно. Не позволяйте преступникам завладеть вашими деньгами!
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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