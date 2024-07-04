Полиция Севастополя: мошенники могут действовать и под видом операторов сотовой связи!

Аферисты осуществляют гражданам звонок и, представляясь операторами мобильной связи, сообщают о необходимости продления договора обслуживания, для чего спрашивают поступивший СМС-код. После этого звонят сообщники телефонного мошенника и, выдавая себя за представителей портала госуслуг, работников банка или сотрудников правоохранительных органов рассказывают, что сообщенные ранее конфиденциальные данные получены злоумышленниками, которые используют их в хищении сбережений или в получении кредитов. Под предлогом «предотвращения списания денег» или «недопущения заключения фиктивного кредитного договора», преступники убеждают перечислить все денежные средства на указанные ими реквизиты, которые называют «безопасными» или «резервными» счетами, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В одном из подобных случаев, телефонные мошенники разыграли целый криминальный спектакль для 62-летнего местного жителя. Осуществляя пенсионеру звонки якобы для оказания услуг сотовой связи и в последующем угрожая возложением задолженности по подложному соглашению, аферисты убедили мужчину перевести на подконтрольные им счета 200 тысяч рублей. Лишившись накоплений и осознав, что его обманули, потерпевший обратился в ОМВД России по Ленинскому району. По данному факту сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и принимаются все необходимые меры, направленные на раскрытие преступления.

С целью предупреждения данного вида хищений, полиция Севастополя предупреждает, что настоящие мобильные операторы, работники правительственных порталов и банков, сотрудники спецслужб и правоохранительных органов никогда не спрашивают СМС-код по телефону, и тем более, не требуют каких-либо денежных переводов под предлогом предотвращения списания денег или недопущения незаконного кредитования. Помните, что с вышеописанными требованиями обращаются только мошенники, желающие похитить ваши сбережения.

Несмотря на то, что преступники могут использовать логотип соответствующего учреждения, обратиться к вам по имени и отчеству, прислать скан-копию поддельного удостоверения и употреблять банковскую и правоохранительную терминологию, при поступлении вышеописанных звонков необходимо сохранять спокойствие и рассудительность. Чтобы не быть подверженным психологическим манипуляциям мошенников, в такой ситуации следует немедленно прервать разговор с незнакомцем и позвонить в полицию по телефону 102, где сообщения граждан принимаются круглосуточно.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю