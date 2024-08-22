Полиция Севастополя: мошенники похищают деньги горожан под предлогом займа от имени знакомых

В полиции Севастополя отмечают: злоумышленники взламывают аккаунты пользователей в социальных сетях и мессенджерах, после чего от их имени пишут знакомым и просят одолжить денег.

Аферисты выманивают сбережения под различными предлогами: оплата арендованного жилья, срочная покупка лекарств или получение медицинской помощи, оплата услуг эвакуатора или ремонт автомобиля. На подобные уловки мошенников попались двое местных предпринимателей 41-летняя женщина и 49-летний мужчина. В первом случае потерпевшая получила сообщение в одном из популярных мессенджеров от своей знакомой, в котором она просила срочно занять денег. Женщина, поверив, что ей действительно пишет знакомая, перевела на сторонний банковский счет 20 тысяч рублей. В аналогичную ситуацию попал и второй потерпевший, который, поверив в ту же схему, перевел злоумышленникам 34 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Распознать мошенников несложно: процесс обмана происходит исключительно в переписке, поскольку злоумышленники под любыми предлогами избегают телефонного разговора, и, как правило, сумма займа исчисляется несколькими десятками тысяч рублей.

Аферисты часто используют в качестве логотипа фотографию знакомого и для большей правдоподобности присылают фото банковской карты с именем того человека, от лица которого просят в долг. Думая, что помогают своим приятелям или родственникам, потерпевшие перечисляют деньги на подконтрольные преступникам счета.

Полиция Севастополя напоминает, чтобы не стать жертвой такого мошенничества, во-первых, прежде чем перечислять деньги, настаивайте на обязательном телефонном звонке. Во-вторых, задайте человеку, который представляется вашим знакомым, вопрос, ответ на который знает только он. Например, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились, когда виделись в последний раз, какая кличка у принадлежащего ему домашнего питомца и тому подобное. Следует отметить, что зачастую уже после первого такого вопроса мошенники заканчивают переписку, так как понимают, что вы их разоблачили.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю