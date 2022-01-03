Полиция Севастополя напоминает родителям об обеспечении безопасности детей

В Новогодние праздники у детей появилось много свободного времени и в этот период среди несовершеннолетних значительно возрастает вероятность стать жертвами преступлений или совершить правонарушения. В связи с этим полиция Севастополя обращается к родителям с просьбой контролировать времяпрепровождение своих детей, обеспечить им полезный и безопасный досуг.

Отпуская ребенка на прогулку, напомните о необходимости соблюдения правил дорожного движения, обучите внимательно переходить дорогу, не перебегать её на запрещающий сигнал светофора или перед близко движущимся транспортом.

В соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона г. Севастополя от 25.07.2014 № 51-ЗС «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Севастополе» родители обязаны принимать меры по недопущению нахождения в общественных местах без их сопровождения или сопровождения родственников либо ответственных лиц: подростков в возрасте от 14 лет до 18 лет – с 22:00 до 06:00, малолетних в возрасте от 8 до 14 лет – с 21:00 до 06:00, детей до 8 лет – круглосуточно. В случае нарушения данных требований рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, — отмечает УМВД по г. Севастополю.

Полиция Севастополя призывает:

Не допускайте употребления несовершеннолетними алкогольных напитков или курения ими табачных изделий. Изучайте и контролируйте круг общения ребёнка, особенно в социальных сетях. Приучите детей избегать переписки в сети с незнакомцами, кем бы они ни представлялись, а также воздержаться от дружбы с теми, кто совершает правонарушения, ведёт асоциальный образ жизни Во избежание хищений отучите детей оставлять мобильный телефон, велосипед и другие дорогостоящие вещи без присмотра или под присмотром малознакомых лиц, демонстрировать ценности в присутствии подозрительных граждан. Если вы дарите детям ценный подарок, сохраняйте дома чек, подтверждающий его стоимость. Если эта вещь будет похищена, то данный документ может послужить доказательством по уголовному делу. Если ваш ребёнок стал жертвой преступления, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 102. Помните, что в таких ситуациях для задержания злоумышленника по «горячим следам» дорога каждая минута. Вместе с тем объясните детям, что за заведомо ложный вызов полиции предусмотрена административная ответственность по ст. 19.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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