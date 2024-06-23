Полиция Севастополя о мерах по противодействию вовлечения подростков в противоправную деятельность

Напоминаем, что данный вид мошенничества заключается в осуществлении звонков лицам преклонного возраста и сообщении о совершенной по вине члена их семьи дорожной аварии с тяжкими последствиями. Злоумышленники также выдвигают требования о передаче крупной суммы для откупа от уголовной ответственности близкого человека или урегулирования ситуации с пострадавшим. При этом они размещают в сети «Интернет» заманчивое предложение легкого заработка, для получения которого предлагают подросткам и молодежи посещать пенсионеров по месту жительства, получать от них денежные средства с последующим перечислением на подконтрольные преступникам счета. Отметим, что мошенники зачастую выдают такие преступные действия за законную деятельность, связанную с получением денег по внесению вкладов в инвестирование какого-либо коммерческого проекта.

Кроме того, возможно вовлечение несовершеннолетних в сбыт наркотиков бесконтактным способом либо в совершение преступлений террористического характера. В обоих вариантах преступники, как правило, используют мессенджеры и социальные сети. В ходе онлайн-переписки злоумышленники за определенную плату могут склонить подростка к распространению запрещенных веществ путем создания тайников-«закладок». Прибегая к угрозам, шантажу или обещаниям легкой наживы члены экстремистских организаций могут побудить детей к совершению поджогов или осуществлению телефонного звонка в правоохранительные органы с сообщением о минировании административных зданий. При этом в вышеописанных случаях уголовное преследование ждет всех соучастников указанных преступлений.

С целью предупреждения противоправных деяний с участием детей, полиция Севастополя напоминает законным представителям о необходимости должного контроля за поведением и кругом общения несовершеннолетнего в социальных сетях. Расскажите детям о мерах уголовной ответственности, которая наступает с 16-летнего возраста, а за совершение особо опасных противоправных деяний—уже с 14 лет. Следует отметить, что в случае совершения ребенком имущественного правонарушения, причиненный ущерб потерпевшему (который чаще всего бывает значительным) может быть взыскан с родителей подростка. Если ваш ребенок стал располагать денежными средствами, существенно превышающими данными ему деньгами на «карманные расходы», либо проявляет тревогу, беспокойство, отказывается от прошлых увлечений, то это должно вызвать у вас подозрение. В такой ситуации проведите с ним доверительную беседу, обратите внимание на его переписку в мессенджерах.

В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, необходимо немедленно обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел или телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю