Полиция Севастополя: под видом сотрудников спецслужб в городе действуют дистанционные мошенники!

Так, 69-летней местной жительнице позвонил неизвестный и сообщил о мнимой опасности потерять имущество. Под предлогом защиты банковского счета незнакомец убедил перевести женщину на подконтрольные мошенникам счета все ее накопления на сумму более 2 миллионов рублей.

Другая 75-летняя потерпевшая, ответив на звонок афериста, услышала в свой адрес обвинения в финансировании терроризма и, якобы для проверки денежных средств, сбросила незнакомому лицу с балкона своей квартиры около 25 тысяч долларов США.

По данным фактам сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и принимаются все необходимые меры, направленные на раскрытие преступлений.

С целью предупреждения подобных случаев, напоминаем, что, если вам позвонили с незнакомого номера либо на смартфоне высветился логотип правоохранительного органа, спецслужбы, банка или компании сотовой связи, отвечая на звонок, необходимо сохранять бдительность. Помните, что, располагая о вас некоторыми сведениями, злоумышленники могут обраться к вам по имени и отчеству. Для большей убедительности они нередко используют профессиональную терминологию, присылают фотографию поддельного служебного удостоверения или процессуального решения следователя, изображение человека в форменной одежде и т.п. Пытаясь сохранить контроль над потенциальной жертвой, мошенники зачастую требуют сохранить разговор в тайне под угрозой уголовной ответственности за «разглашение данных следствия». Не давая осмыслить происходящее, они настаивают на переводах всех сбережений на «резервные» или «безопасные» счета. Возможна криминальная комбинация, когда аферист под предлогом медицинского обслуживания, продления договора на использование мобильной связи или продолжения пользования порталом «Госуслуг» спрашивает поступивший СМС-код, после чего гражданину звонят его соучастники и, утверждая, что конфиденциальные данные попали в руки преступникам, якобы для предотвращения преступления требуют перечисления им денег.

Полиция Севастополя напоминает: чтобы не быть подверженным психологическим манипуляциям мошенников, в таких ситуациях необходимо немедленно прервать общение с незнакомцами и обратиться по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)