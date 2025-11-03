Прямо сейчас:
Полиция Севастополя: порядок действий при обнаружении подозрительных предметов

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 16:14 03.11.2025

В целях обеспечения общественной безопасности полиция Севастополя напоминает гражданам основные правила поведения при обнаружении бесхозных вещей (сумок, рюкзаков, пакетов, коробок) в общественных местах, транспорте или подъездах.

Категорически запрещается:

  • прикасаться к предмету, перемещать или вскрывать его.
  • пользоваться вблизи него средствами мобильной связи.

Порядок ваших действий:

1. Немедленно сообщите о находке по телефону 102.

2. Опросите окружающих. Если находитесь в транспорте — сообщите водителю, в учреждении — администрации или охране.

3. По возможности обеспечьте удаление людей от опасной зоны.

4. Дождитесь прибытия сотрудников полиции и передайте им обстоятельства обнаружения.

Признаки, указывающие на возможную опасность предмета:

  • наличие проводов, антенн, изоленты, батареек.
  • шум (тиканье, щелчки).
  • растяжки из проволоки или веревки.
  • необычное место размещения или специфический запах.

Проявите бдительность. Ваши правильные действия помогут предотвратить беду.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 6

