Полиция Севастополя: порядок действий при обнаружении подозрительных предметов

В целях обеспечения общественной безопасности полиция Севастополя напоминает гражданам основные правила поведения при обнаружении бесхозных вещей (сумок, рюкзаков, пакетов, коробок) в общественных местах, транспорте или подъездах.
Категорически запрещается:
- прикасаться к предмету, перемещать или вскрывать его.
- пользоваться вблизи него средствами мобильной связи.
Порядок ваших действий:
1. Немедленно сообщите о находке по телефону 102.
2. Опросите окружающих. Если находитесь в транспорте — сообщите водителю, в учреждении — администрации или охране.
3. По возможности обеспечьте удаление людей от опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия сотрудников полиции и передайте им обстоятельства обнаружения.
Признаки, указывающие на возможную опасность предмета:
- наличие проводов, антенн, изоленты, батареек.
- шум (тиканье, щелчки).
- растяжки из проволоки или веревки.
- необычное место размещения или специфический запах.
Проявите бдительность. Ваши правильные действия помогут предотвратить беду.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополе