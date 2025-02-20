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Полиция Севастополя предупреждает: дистанционные аферисты "продают" несуществующие товары

Полиция Севастополя предупреждает: дистанционные аферисты «продают» несуществующие товары

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:25 20.02.2025

Полиция Севастополя предупреждает: дистанционные аферисты выдают себя за продавцов тех или иных товаров на популярных торговых площадках в сети Интернет.

Как это работает?

Лжепродавцы размещают объявление о продаже автомобиля, мебели, одежды или любого другого товара на торговой онлайн-площадке на выгодных условиях, например, по цене ниже рыночной. Когда им пишет человек с вопросами о товаре, они предлагают перейти на общение вне торговой площадки в популярные мессенджеры (WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и её деятельность запрещена), Telegram, Viber и другие). В ходе диалога, злоумышленники убеждают гражданина в выгоде этой покупки, а затем по какие-то причинам просят перевести деньги на личный банковский счет без использования функции «Безопасная сделка». Так покупатель переводит оплату товара на указанный счет, а продавец перестает выходить на связь.

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Важно знать:

Настоящие онлайн-продавцы товаров не просят перейти на общение вне торговой площадки.

Оплата товара без использования функции «Безопасная сделка» может привести к потере денег.

Выгодное предложение – не всегда безопасно для ваших сбережений. Убедитесь в реальности товара, если его цена ниже рыночной.

Помните: Ваша бдительность — лучшая защита от обмана. Не верьте в выгодные предложения, пока лично не убедитесь в существовании товара. Используйте функцию «Безопасная сделка» и доверяйте только проверенным продавцам.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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