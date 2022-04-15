Полиция Севастополя предупреждает: дистанционные мошенники продолжают «изымать» деньги у доверчивых граждан

Используя возможности сети Интернет, мошенники продолжают похищать денежные сбережения доверчивых граждан дистанционным способом.

Так, в полицию Севастополя обратилась 29-летняя местная жительница, которая сообщила, что познакомилась в одной из социальных сетей с незнакомцем, который предложил ей инвестировать свои деньги в электронные средства платежа. Мошенник убедил девушку перечислить 50 тысяч рублей на продиктованный им банковский счёт и после совершения операции скрылся. Потерпевшая осознав, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления.

Полиция Севастополя напоминает, что необходимо критично относиться к предложениям быстрого и лёгкого заработка. Не следует перечислять неизвестным лицам свои денежные сбережения, сообщать или вводить на непроверенных сайтах конфиденциальные данные своей банковской карты.

Если вы стали жертвой мошенников или пострадали от иной противоправной деятельности, немедленно обращайтесь в ближайший территориальный орган МВД России или по телефону – 102.