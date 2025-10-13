Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | Полиция Севастополя предупреждает о новой схеме мошенников — нацелились на родственников участников СВО
Новости Республики

Полиция Севастополя предупреждает о новой схеме мошенников — нацелились на родственников участников СВО

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 11:23 13.10.2025

В нашем городе зафиксированы случаи мошенничества, направленного на хищение денежных средств у родственников военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Преступники используют отработанную схему обмана, играя на чувствах тревоги и страха за близких.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь военнослужащими ВСУ, и сообщают, что их родственник попал в плен. Для придания правдоподобности аферисты используют известные им персональные данные — обращаются по имени-отчеству, могут сообщать некоторые детали о семье. Играя на чувствах тревоги за близких, они требуют перевести крупную денежную сумму за возможность осуществить обмен «военнопленного», могут понуждать к денежным переводам якобы за улучшение условий его содержания.

Для того, чтобы не обогащать циничных преступников, полиция Севастополя рекомендует при поступлении подобных звонков не поддаваться панике и немедленно прекратить разговор с незнакомцем, какими бы несчастьями он ни грозил. В такой ситуации следует обратиться в военный комиссариат, в воинскую часть, в которой проходит службу ваш близкий, за получением достоверной информации, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Если же вы пострадали от преступления, то незамедлительно сообщите об этом в ближайший территориальный орган внутренних дел или по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x