Полиция Севастополя предупреждает о новой схеме мошенников — нацелились на родственников участников СВО

В нашем городе зафиксированы случаи мошенничества, направленного на хищение денежных средств у родственников военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Преступники используют отработанную схему обмана, играя на чувствах тревоги и страха за близких.
Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь военнослужащими ВСУ, и сообщают, что их родственник попал в плен. Для придания правдоподобности аферисты используют известные им персональные данные — обращаются по имени-отчеству, могут сообщать некоторые детали о семье. Играя на чувствах тревоги за близких, они требуют перевести крупную денежную сумму за возможность осуществить обмен «военнопленного», могут понуждать к денежным переводам якобы за улучшение условий его содержания.
Для того, чтобы не обогащать циничных преступников, полиция Севастополя рекомендует при поступлении подобных звонков не поддаваться панике и немедленно прекратить разговор с незнакомцем, какими бы несчастьями он ни грозил. В такой ситуации следует обратиться в военный комиссариат, в воинскую часть, в которой проходит службу ваш близкий, за получением достоверной информации, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Если же вы пострадали от преступления, то незамедлительно сообщите об этом в ближайший территориальный орган внутренних дел или по телефону 102.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)
