Полиция Севастополя предупреждает: остерегайтесь мошенников в соцсетях

Социальные сети и мессенджеры повсеместно вошли в жизнь большинства современных людей, позволяя общаться, получать интересующую информацию и заводить новые знакомства.
Однако не следует забывать, что злоумышленники тоже идут в ногу со временем и используют информационно-телекоммуникационные технологии в преступных целях. В одном из недавних случаев в ОМВД России по Ленинскому району обратилась 25-летняя местная жительница, пострадавшая от мошеннических действий неизвестных. Полицейские установили, что преступники взломали страничку её подруги в социальных сетях и под видом приятельницы направили девушке сообщение с просьбой срочно занять деньги. Думая, что помогает знакомой, потерпевшая перечислила на подконтрольный мошенникам счёт более 17 тысяч рублей, после чего осознала, что её обманули. По данному факту сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» и принимаются необходимые меры, направленные на установление и розыск преступников, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
С целью профилактики подобных преступлений полиция Севастополя напоминает, что при поступлении электронных писем с просьбой осуществить кому-либо денежный перевод, необходимо воздержаться от перечисления средств, пока вы не убедитесь, кто именно к вам обращается. Для этого рекомендуем связаться с родственником или другом, со странички которого вам поступило сообщение, а также в ходе переписки задать ряд вопросов, ответы на которые знают только ваши близкие. Помните, что соблюдение простых мер предосторожности позволит сохранить ваши сбережения от действий дистанционных мошенников.
Если же вы пострадали от преступления, то необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее территориальное подразделение МВД России или по телефону 102.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополе