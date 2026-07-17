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Полиция Севастополя предупреждает: остерегайтесь телефонных мошенников

Полиция Севастополя предупреждает: остерегайтесь телефонных мошенников

Опубликовал: news-parser в Севастополь 13:29 17.07.2026

Попав на уловки аферистов, четверо севастопольцев отдали злоумышленникам 870 тысяч рублей.

25-летнего местного жителя, который лишился 840 тысяч рублей, кибераферисты «обрабатывали» в несколько этапов. Ему поочередно звонили лжесотрудники Росфинмониторинга, ФСБ и Центробанка. Под предлогом утечки личных данных и привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ, мошенники, запугав молодого человека, вынудили его сообщить номер своей банковской карты и код из смс-сообщения, которое пришло ему на телефон. Получив необходимые данные, аферисты завладели всеми сбережениями севастопольца.

Жертвой схемы при покупке бензина в одном из популярных мессенджеров стал 21-летний парень. После договоренности с продавцом он перечислил ему полную предоплату в размере 17 тысяч рублей, но топлива так и не дождался.

В одной из социальных сетей 65-летней пенсионерке написал неизвестный, который сообщил, что вернет утерянный паспорт ее мужа за вознаграждение. Поверив аферисту, женщина лишилась трех тысяч рублей, так и не получив документ.

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Ещё один факт мошенничества произошел под предлогом займа денежных средств. Преступники написали 28-летней девушке в одном из мессенджеров от имени ее знакомой с просьбой помочь в сложной ситуации и одолжить 10 тысяч рублей. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан злоумышленниками.

Полиция Севастополя в очередной раз предупреждает граждан: сотрудники банка и государственных органов никогда не запрашивают по телефону данные банковской карты, пин-коды и пароли из СМС-сообщений. Это делают только мошенники! Столкнувшись с такой ситуацией, немедленно прервите разговор и проверьте информацию, перезвонив в банк.

Не перечисляйте деньги незнакомцам и не вносите предоплату без проверки продавца.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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